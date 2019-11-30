رياضة | عاجل.. الزمالك يحسم موعد رحيل ميتشو ويحدد البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحسم موعد رحيل ميتشو ويحدد البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي الزمالك موعد رحيل الصربي ميتشو مدرب الفريق من عمله كما اتفق النادي الأبيض أيضا مع البديل.



الزمالك يحدد موعد رحيل ميتشو عن تدريب الفريق وقرر مسئولو نادي الزمالك رحيل ميتشو عن تدريب الفريق في حالة هزيمة الفريق في مباراة مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يحدد بديل ميتشو واتخذ مسئولو الزمالك قرار بالتعاقد مع أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق في حالة رحيله ميتشو.

وتواصل مسئولو الزمالك بالفعل مع أسامة نبيه ليتولى مهمة تدريب الفريق في حالة إقالة ميتشو وانهوا الاتفاق معه على كافة التفاصيل. Advertisements

الجهاز المعاون لأسامة نبيه في تدريب الزمالك واتفق أيضا مسئولو نادي الزمالك مع أسامة نبيه على الجهاز المعاون له في مهمة تدريب نادي الزمالك والذي سيكون مصري بالكامل من أبناء النادي.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي غدا السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الكونغو.