رياضة | مودريتش الورقة الرابحة لنادي ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

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ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني هو الورقة الرابحة لزين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي أمام ديبورتيفو الافيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.



لوكا مودريتش الورقة الرابحة لنادي ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس أوضحت شبكة ‏ABC الاسبانية أن لوكا مودرتش يعود مهمًا مرة أخرى لتشكيلة ريال مدريد حيث قالت:" مودرتش هو مودرتش ، بتأثر الإصابات الكرواتي لم يلعب كثيراً هذا الموسم في ريال مدريد لكن بعد تعافيه عاد للعب ثم حدثت له انتكاسه مع المنتخب عاد بها مصابًا رفقة جاريث بيل وبعد عودته من الإصابة عاد ليكون مهمًا مرة اخرى في ريال مدريد حيث لعب ضد إيبار وبدأ ضد ريال سوسيداد ثم عاد كبديل في الشوط الثاني ضد باريس سان جيرمان بالإبطال".

وأضافت الشبكة الاسبانية الشهيرة قبل مواجهة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس : Advertisements "‏اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني شارك في إحدى عشر مباراة هذا الموسم بمجموع 581 دقيقة حيث لعب في الدوري ثماني مباريات بدأ في 4 منها ، وقد سجل وصنع هدفين وفي الأبطال لعب 134 دقيقة، ‏سيلعب زيدان بأربعة لاعبي وسط في جميع المباريات الكبيرة ويريد الكرواتي أن يكون في هذا المخطط. حيث وجد المدرب أنه مع خطة ال4-4-2 يهيمن ويتحكم في المباراة، ‏الفرنسي يكشف اخر سر له بنظام ال 4-4-2 مع كاسيميرو ، فالفيردي ، كروس ويعتقد أن مودريتش وإيسكو يمكنهم لعب دورًا مهما هذه الخطة".