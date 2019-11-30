رياضة | موعد مباراة الرجاء والترجي اليوم السبت 30/11/2019 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الرجاء والترجي اليوم السبت 30/11/2019 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الرجاء الببضاوي المغربي لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي اليوم السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الرجاء والترجي بدوري أبطال إفريقيا وتلعب مباراة نادي الرجاء ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

كما ستلعب مباراة نادي الرجاء ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب ونفس التوقيت في تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا Advertisements وستذاع مباراة نادي الرجاء ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.

مجموعة نادي الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبتواجد نادي الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء البيضاوي ونادي فيتا كلوب ونادي سبيبة القبائل.