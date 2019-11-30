رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث اليوم السبت 30/11/2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث اليوم السبت 30/11/2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق بورنموث اليوم السبت 30 نوفمبر في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بورنموث :- وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير وفريق بورنموث عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD. Advertisements

ترتيب توتنهام هوتسبير وبورنموث في البريميرليج :- ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، وتعد تلك المباراة بست نقاط بين الفريقين بسبب تقارب النقاط بين الناديين بجدول الترتيب حتى الآن.