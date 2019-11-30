رياضة | موعد مباراة أول أغسطس و زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا (مجموعة الزمالك)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أول أغسطس و زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا (مجموعة الزمالك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف نادي بريميرو دي اوجوستو اول أغسطس الأنجولي نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بمدينة لواندا الأنجولية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت بين نادي بريميرو دي اوجوستو اول أغسطس الأنجولي ونظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات علي ملعب سيداد إينيفارسيتاريا الدولي بمدينة لواندا الأنجولية. Advertisements

وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا بتعليق المعلق السوداني الشهير سوار الذهب عبر قناة beIN Sport HD 9.

ويسعي نادي بريميرو دي اوجوستو اول أغسطس الأنجولي استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لانطلاقة قوية في افتتاح بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يسعي نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي لتقديم نتيجة إيجابية في افتتاح مشواره بالبطولة الأفريقية.