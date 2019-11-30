رياضة | موعد مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال افريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر الزمالك لايف Zamalek

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يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد مازيمبي الكونغولي اليوم السبت 30 – 11 – 2019، علي ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الزمالك الإفريقية: ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الأولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع أندية (مازيمبي الكونغولي – زيسكو يونايتد الزامبي – أول أغسطس الأنجولي)، ويفتتح الفارس الأبيض مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة بطل الكونغو اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري، على ملعب الأخير.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي: أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 30 – 11 – 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش". Advertisements

وستذاع مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي على قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي والحصري لمباريات بطولات الإتحاد الإفريقي، حيث أعلنت الشبكة القطرية عن إذاعة مباراة الزمالك اليوم عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق مميز للمعلق المصري (علي محمد علي).

تاريخ مُخيب للزمالك أمام مازيمبي: يتفوق فريق مازيمبي الكونغولي في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك، حيث سبق والتقي الفريقين في 6 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الانتصار كان حليف بطل الكونغو في 3 مباريات، بينما فاز الزمالك في مباراة وحيدة عام 2002، وانتهت مباراتين بينهما بالتعادل.