شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات كرة اليد للعمومى للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتبن الأولى و الثانية .

و تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع السنطة و هليوليدو مع تشامبيون الرحاب و سبورتنج مع الزهور و الجزيرة مع الطيران .

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الشمس مع المنصورة و مدينة نصر مع الزمالك و سموحة مع أصحاب الجياد و 6 أكتوبر مع المعادى .

بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع الشمس و اصحاب الجياد مع المنصورة و الزمالك مع 6 أكتوبر و المعادى مع سموحة و هليوليدو مع الأهلى و الزهور مع السنطة و تشامبيون الرحاب مع الجزيةر و الطيران مع سبورتنج .