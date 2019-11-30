شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات كرة اليد للعمومى للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتبن الأولى و الثانية .
و تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع السنطة و هليوليدو مع تشامبيون الرحاب و سبورتنج مع الزهور و الجزيرة مع الطيران .
بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الشمس مع المنصورة و مدينة نصر مع الزمالك و سموحة مع أصحاب الجياد و 6 أكتوبر مع المعادى .
بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع الشمس و اصحاب الجياد مع المنصورة و الزمالك مع 6 أكتوبر و المعادى مع سموحة و هليوليدو مع الأهلى و الزهور مع السنطة و تشامبيون الرحاب مع الجزيةر و الطيران مع سبورتنج .
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