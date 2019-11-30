شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من انتفاضة "رينجرز" بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق بيراميدز استعداداته لمباراته مع نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

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ومن جانبه حذر الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من انتفاضة رينجرز بعد تغيير الجهاز الفنى لبطل نيجيريا حيث أقيل المدرب بنديكت أوجو من قيادة رينجرز ، وقال ساليسو يوسف المدير الفني لإينوجو رينجرز النيجيري إن اتحاد الكرة وافق على جمعه بين قيادة إينوجو مع الاستمرار في عمله كمدرب مساعد للألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب النسور.

واصطحب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز 22 لاعباً لنيجيريا هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور ورجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعلى جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكرى وعماد نبيل دونجا ومحمد فتحى وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا وجون أنطوي ومحمد الجباس وعمر العيونى".

ويطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته فى بطولة الكونفدرالية حيث سجل 3 انتصارات متتالية خارج ملعبه بدءا من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظسف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى ، وأكمل الفريق سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1 ، ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.