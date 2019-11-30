شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي لأسود الرافدين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)تابع العراق بدايته القوية في منافسات كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، وقطع خطوة كبيرة نحو نصف النهائي بعدما حقق فوزاً انتظره 40 عاماً في البطولة على الإمارات بنتيجة 2 - صفر مساء أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى. ومنح علاء عباس وعلاء عبدالزهرة بتسجيلهما هدفي المباراة، منتخب أسود الرافدين صدارة المجموعة الأولى مع ست نقاط من مباراتين.
وتوقف رصيد الإمارات عند ثلاث نقاط وتعقد موقفها قبل خوض مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة. وفاز منتخب قطر على نظيره اليمني بستة أهداف دون رد.
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