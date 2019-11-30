الأهلي يستحدث 4 مناصب جديدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استحدث النادي الأهلي 4 مناصب جديدة بعد توصية الرئيس التنفيذي للنادي أحمد بن عمر نور، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الذي أقيم بمقر النادي، بحضور رئيس النادي أحمد الصائغ، ونائبه عبدالصمد القرشي، وأعضاء مجلس الإدارة، وائل الحلبي وأيمن المدني وأحمد باقاسي، إذ بارك الحضور التوصيات باستحداث 4 مناصب، ستعتمد للموسم الحالي، حسب الأنظمة المتبعة وفقا لما يلي:
١- مشرف عام على كرة القدم بجميع فئاتها السنية للموسم الحالي 2019-2020 (الأمير منصور بن مشعل)
٢- مشرف عام على الألعاب المختلفة (أيمن المدني)
٣- مشرف عام على إدارة الاستثمار (أحمد باقاسي)
٤- مشرف عام على الأنشطة الأخرى (وائل الحلبي)
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