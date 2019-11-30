شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة تستضيف مباريات كأس أوروبا 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بوخارست)

تستضيف العاصمة الرومانية بوخارست اليوم السبت قرعة كأس أوروبا 2020، في ظل تعالي الأصوات المنتقدة للنظام الجديد للبطولة التي ستقام للمرة الأولى في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز، وتضم البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024. وأعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) عام 2012، حين كان لا يزال برئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، حيث قال الفرنسي في حينها "إنها ربما فكرة ساذجة ولكنها جيدة". وستمتد المباريات من العاصمة الإيرلندية دبلن مرورا بمدينتي بلباو الإسبانية وسان بطرسبرغ الروسية وصولا إلى باكو عاصمة أذربيجان، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي في 12 يوليو، وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في العاصمة روما في 12 يونيو، وهي أحد منتخبات المستوى الأول أسوة بإنجلترا وألمانيا وإسبانيا، وستصنف فرنسا المتوجة بكأس العالم عام 2018 في روسيا، في المستوى الثاني مع هولندا العائدة بقوة إلى الساحة القارية، فيما تقع البرتغال حاملة اللقب في المستوى الثالث.