شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة راحة للنصر بعد معسكر «الجبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة)OKAZ_SPORTS @ اختتم فريق النصر معسكره الخارجي في جبل علي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي استمر لمدة 4 أيام خاض خلاله مباراة ودية أمام أهلي دبي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، واطمأن خلاله المدرب فيتوريا على انسجام اللاعبين والمعدل اللياقي، ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة على أن تستأنف التدريبات غدا الأحد استعدادا لمواجهة البكيرية في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها يوم الجمعة السادس من ديسمبر.

اختتم فريق النصر معسكره الخارجي في جبل علي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي استمر لمدة 4 أيام خاض خلاله مباراة ودية أمام أهلي دبي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، واطمأن خلاله المدرب فيتوريا على انسجام اللاعبين والمعدل اللياقي، ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة على أن تستأنف التدريبات غدا الأحد استعدادا لمواجهة البكيرية في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها يوم الجمعة السادس من ديسمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 ساعة راحة للنصر بعد معسكر «الجبل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.