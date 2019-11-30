شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة فوز وتعويض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بحثاً عن تعويض الخسارة الأولى والعودة للمنافسة مجدداً، يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لقاء مهما أمام منتخب البحرين مساء اليوم (السبت) في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن لقاءات المجموعة الثانية لدورة الخليج العربي الرابعة والعشرين والمقامة حاليا في دولة قطر. يخوض منتخبنا هذا اللقاء بعد خسارته في مباراته الأولى أمام منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى الأخضر من خلال لقاء الليلة لتعويض تلك الخسارة وحصد ثلاث نقاط مهمة تعيده للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور االنصف النهائي، وشهدت التدريبات الأخيرة لمنتخبنا الوطني اعتماد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاءه المصيري والتي شهدت عودة اللاعبين الأساسيين وفي مقدمتهم الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني الذين غابوا عن اللقاء الأول بسبب الإرهاق، وكذلك ركز المدرب رينارد على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في اللقاء السابق والتي ساهمت في ولوج ثلاثة أهداف، وسيعتمد منتخبنا على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، لتأمين منطقة الوسط وتكثيف الهجمات من الأطراف. أما منتخب البحرين فإنه يدخل هذا اللقاء ولديه نقطة وحيدة من تعادله السلبي مع المنتخب العماني في لقائه الافتتاحي، ويعتمد الأحمر البحريني على تأمين المنطقة الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي ستشكل خطورة على دفاعات الأخضر السعودي، ويبحث المنتخب البحريني على الخروج بنتيجة إيجابية إما الفوز أو التعادل للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. ويقف التاريخ بجوار منتخبنا الوطني والذي واجه المنتخب البحريني 17 مرة في دورات الخليج، وتمكن منتخبنا من الفوز في 9 لقاءات، كان آخرها في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما في خليجي 22 في الرياض وانتهت بثلاثية نظيفة للأخضر، فيما تمكن منتخب البحرين في الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مثلها.