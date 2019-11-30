شكرا لقرائتكم على معلول يتوجه لمركز طبي برادس للاطمئنان على اصابته بعد لقاء النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض على معلول للإصابة و قام الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بتغير اللاعب وأشراك المالى اليو ديانح خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة الاهلى و النجم الساحلى .
خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
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