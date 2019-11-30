شكرا لقرائتكم على معلول يتوجه لمركز طبي برادس للاطمئنان على اصابته بعد لقاء النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى الى أحد المراكز الطبية بمدينة رادس عقب لقاء الفريق الأحمر أمام النجم الساحلى وعمل بعض الفحوصات الطبية وذلك للإطمئنان على الإصابة التى تعرض لها خلال أحداث المباراة .

وتعرض على معلول للإصابة و قام الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بتغير اللاعب وأشراك المالى اليو ديانح خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة الاهلى و النجم الساحلى .

خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.