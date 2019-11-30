شكرا لقرائتكم ناصر عباس: بطاقة حمراء قاسية تفتقد للمعايير في لقاء الأهلي والنجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل النجم الساحلي * الأهلي

المسابقة : الجوله الأولي لدور المجموعات ( مسابقة دوري أ بطال أفريقيا )

الملعب : استاد رادس

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح النجم الساحلي

حكم ساحة : جوشوا بوندو ( بتسوانا )

المساعد الأول :مارنجولا ( موزمبيق )

المساعد الثاني : ميشاك ( بتسوانا )

الحكم الرابع : جوبا جوبا ( اوغندا )

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : جوشوا

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : افتقد الحكم الي أهم عنصر في تقدير العقوبة الأنضباطيه وذلك في الدقيقة 13 عندما قام بطرد لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف بداعي الفرصة المحققة قرار الحكم لم يكن صحيح نتيجة عدم توافر شروط الطرد في الحالة وهو عنصر السيطرة أو امكانية السيطرة بالأضافة الي عدم السيطرة علي أحداث وسير المبارة نتيجة تشابك اللاعبين في أكثر من موضع لم يتخذ الحكم أي أجراء انضباطي في كل هذة الحالات .

العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم كلا من أحمد بن وناس ، وأحد أفراد الجهاز الفني للنجم الساحلي في الدقائق 16 ، 28 نتيجة الأعتراض علي القرارات التحكيمية والتهور . كما أنذر لاعب الأهلي أجايي في الدقيقه 47 للعب بتهور . لم يتخذ الحكم اى قرار ضد الأعتراضات الكبيره من قبل لاعبي الأهلي خاصه رمضان صبحي .

اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيده واستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، ولكن ينقصة التمركز والتحرك أثناء اللعب .

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تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: أشار علي حالات التسلل في في الدقيقه 58 بتقدير صحيح ، وتعاون في احتساب المخالفات في الدقيقة 36 من الشوط الأول .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 31 بتقدير غير صحيح نتيجه الأستعجال في الأشاره علي لاعب النجم الذي لم يكن متداخل في اللعب ، وقرار صحيح في nالأشاره علي تسلل في الدقيقة 40 من الشوط الأول .

الحكم الرابع : تعاون جبد مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .