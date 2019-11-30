شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي تعود من تونس عقب مواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة الاهلي في الثامنة من صباح اليوم ،السبت، للقاهرة قادمة من تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس بإستاد رادس في إفتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التي تضم أيضاً كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وتحصل بعثة الفريق على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ المارد الأحمر غداً ، الأحد، الاستعداد لمباراة بني سويف المقرر لها 3 ديسمبر المقبل بإستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة المحلية.

وتضم بعثة الاهلي 22 لاعباً سافر بهم الفريق إلى تونس لخوض المواجهة الافريقية الهامة واللاعبون ، هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.