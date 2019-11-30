شكرا لقرائتكم العماني أحمد كانو.. عميد اللاعبين في بطولات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يعتبر أحمد مبارك الكحيجري، قائد المنتخب العماني، عميد لاعبي الخليج، وهو المعروف بأحمد كانو، من مواليد سنة 1985، دخل قائمة الأكثر خوضاً للمباريات الدولية، بعدما سجل مئة وستة وسبعين ظهوراً مع المنتخب العماني أقل بثماني مباريات عن الرقم القياسي المسجل باسم المصري أحمد حسن.
ومنذ نسخة 2003، لم يغب كانو عن أي دورة خليجية تلتها، حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 18 سنة، ليظهر بعدها في تسع نسخ متتالية، مساهماً في إحراز منتخب بلاده للقبين في البطولة، عامي 2009 و 2017، وفي البطولة الحالية تعلق عليه الجماهير العمانية، الكثير من الآمال في طريق الدفاع عن لقب المسابقة.
ورغم لعبه في وسط الميدان، استطاع كانو أن يسجل ثلاثة وعشرين هدفاً مع المنتخب، ومن بين أهدافه الدولية، هز كانو الشباك ثلاث مرات في بطولات كأس الخليج، بواقع هدف في كل من نسخ 2003 و 2014 و 2017.
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