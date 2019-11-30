الارشيف / اخبار الرياضه

خالد الدوخي يقيم حالات مباراة الإمارات والعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خالد الدوخي يقيم حالات مباراة الإمارات والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

قيم خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارات حكم مباراة الإمارات والعراق ضمن منافاسات كأس الخليج الحالية "خليجي 24".

Advertisements

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في ثاني جولات المجموعة الأولى بخليجي 24، ليكون أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وفي حديثه لبرنامج "كأس الخليج العربي"، قيم خالد الدوخي قرارات حكم مباراة الفريقين يوم الجمعة والذي لم يكن مستقرا في قراراته بإنذار اللاعبين. وقال مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي "إنذار لاعب الإمارات غير مستحق لأنه لم يكن هناك تهور فيما كان إنذار الحارس العراقي مستحق.

وأضاف الدوخي "احتساب ركلة جزاء المنتخب العراقي كان صائبا وعدم إنذار المدافع أيضا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الدوخي يقيم حالات مباراة الإمارات والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا