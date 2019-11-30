خالد الدوخي يقيم حالات مباراة الإمارات والعراق

قيم خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارات حكم مباراة الإمارات والعراق ضمن منافاسات كأس الخليج الحالية "خليجي 24".

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وتغلب المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في ثاني جولات المجموعة الأولى بخليجي 24، ليكون أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وفي حديثه لبرنامج "كأس الخليج العربي"، قيم خالد الدوخي قرارات حكم مباراة الفريقين يوم الجمعة والذي لم يكن مستقرا في قراراته بإنذار اللاعبين. وقال مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي "إنذار لاعب الإمارات غير مستحق لأنه لم يكن هناك تهور فيما كان إنذار الحارس العراقي مستحق.

وأضاف الدوخي "احتساب ركلة جزاء المنتخب العراقي كان صائبا وعدم إنذار المدافع أيضا".