«كحال» تحلق بناموس الأبكار.. و «سراب» أول الجعدان

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شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، مساء أمس، انطلاقة منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2019، كما شهد المنافسات التي أقيمت على مدار 20 شوطاً في الميدان الجنوبي بالوثبة وخصصت لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل من أبناء دول الخليج العربي.

واستطاعت «كحال» لعمر غصاب راعي الطيرة العامري أن تحلق مع ناموس الشوط الرئيسي الأول للحقايق الأبكار محققة المركز الأول بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 5:53:2، دقيقة، وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالحقايق الجعدان كان «سراب» لعلي سلطان بالرشيد السويدي أول الواصلين لخط الختام محرزاً المركز الأول بزمن بلغ 5:50:4، وفي الشوط الثالث حلقت «الظفرة» لحميد راشد بالعبد المنصوري مع المركز الأول وبزمن قدره 5:52:5، وفي الشوط الرابع انتزع «زعفران» لمهنا حمد بن ميا العفاري المركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 5:51:4، وفي الشوط الخامس انتصرت «نجود» لموسى عبدالعزيز الموسى على منافسيها محرزة المركز الأول بزمن قدره 5:50:9.

وأهدى «العفريت» مالكه عتيق مطر القبيسي المركز الأول في الشوط السادس بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 5:52:8، وفي الشوط السابع كسب «مكرم» لعبدالله سلطان سعيد الغفيلي المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 5:51:3، وفي الشوط الثامن وصلت «مياسة» لعلي بن جميل الوهيبي في المركز الأول بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 5:52:2، وأهدت «الخوارة» مالكها عتيق مطر حسن القبيسي المركز الأول في الشوط التاسع وأنهت مراحل السباق بزمن قدره 5:49:7، وفي الشوط العاشر كان «مبلش» لعبدالله سالم آل فهيدة المري على موعد مع المركز الأول والناموس وبتوقيت بلغ 5:50:2، وفي الشوط 11 تصدرت «شودة» لمحمد جابر هياي المنصوري مراحل الشوط محققة المركز الأول بزمن قدره 5:50:5، وفي الشوط 12 انتزعت «مرضية» لعامر سعيد عامر الغفيلي المركز الأول والناموس بعد أن وصلت بزمن بلغ 5:53:2، وفي الشوط 13 كان «مداهم» لعبيد أحمد حمد الظاهري أول الواصلين لخط الختام محرزاً المركز الأول بزمن قدره 5:49:8.

وشهدت المنافسات المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جائزة نقدية وصلت إلى 50 ألف درهم، بينما حصل بقية الفائزين على جوائز نقدية قيمة ووصلت جائزة صاحب المركز العاشر إلى 10 آلاف درهم.

وتنطلق صباح اليوم منافسات اليوم لجائزة زايد الكبرى مع منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، وتتواصل منافسات الحقايق لليوم الثاني على التوالي مع 40 شوطاً وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 20 شوطاً للإنتاج سينافس من خلالها المنتجون للحصول على الناموس والمركز الأول، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية والتي ستشهد 4 أشواط للرموز منها 2 للمفتوح و2 للإنتاج، وسيحصل الفائز بالشوط الأول والمخصص للمفتوح على جائزة رمز+ مليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحقايق الجعدان يحصل الفائز بالمركز الأول على رمز+ مليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثالث والمخصص للأبكار الإنتاج على مليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز لفئة الحقايق الجعدان إنتاج تصل جائزة صاحب المركز الأول رمز+800 ألف درهم.