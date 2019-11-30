أسوان يستأنف تدريباته الأحد بعد انتهاء الراحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، إلى التدريبات الأحد المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة إلى أسوان بعد مواجهتي المقاولون وبيراميدز.
وكان مجدي عبد العاطي مدرب الفريق الأسواني قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد العودة من القاهرة قبل بدء الاستعدادات لمواجهة طنطا في كأس مصر في المباراة التي تقام على ملعب تماسيح النيل في 8 ديسمبر المقبل.
وكان فريق أسوان قد أنهى معسكره في القاهرة الذي انطلق في بداية نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتي المقاولون وبيراميدز في الدوري العام، حيث خسر الفريق الأسواني في المباراة الأولى أمام ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية أمام بيراميدز بنتيجة 2/2.
ويحتل أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط بعدما خاض أبناء الجنوب 6 مباريات، فاز أسوان في لقاء واحد وتعادل في مباراتين وتلقى تماسيح النيل الخسارة في ثلاث مباريات.
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