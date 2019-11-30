موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى اليوم السبت 30 / 11 / 2019

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تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى اليوم
وتُقام مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب مازيمبى.
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