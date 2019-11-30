شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى اليوم السبت 30 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره مازيمبى الكونغولى، عصر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، يتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى اليوم

وتُقام مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب مازيمبى.