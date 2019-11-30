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المقاولون يستعد للجزيرة المطروحي في كأس مصر بدون راحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، منح لاعبي ذئاب الجبل راحة سلبية عقب مباراة الجونة التي جمعت الفريقين أمس على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من الدوري العام، والتي فاز بها المقاولون بهدفين نظيفين.

 

ويستأنف ذئاب الجبل تدريباتهم بالجبل الأخضر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة المطروحي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور ال 32 بمسابقة كأس مصر.

 

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وقفز المقاولون العرب إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم هداف الفريق، في الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلا من محمود السيد في الشوط الثاني ونجح المقاولون تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني في الحفاظ على النتيجة وضمان نقاط المباراة.

 

رفع المقاولون رصيده الى 13 نقطة مغردا بهم على قمة الدوري بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .

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