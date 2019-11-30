المقاولون يستعد للجزيرة المطروحي في كأس مصر بدون راحة

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ويستأنف ذئاب الجبل تدريباتهم بالجبل الأخضر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة المطروحي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور ال 32 بمسابقة كأس مصر.
وقفز المقاولون العرب إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم هداف الفريق، في الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلا من محمود السيد في الشوط الثاني ونجح المقاولون تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني في الحفاظ على النتيجة وضمان نقاط المباراة.
رفع المقاولون رصيده الى 13 نقطة مغردا بهم على قمة الدوري بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .
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