شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف سخر جمهور الأهلى من قرارات الحكم الأفريقى فى مباراة النجم الساحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت جماهير المارد الأحمر، حالة الاستنفار القصوى، تتضمن هجوما واسعا على مواقع التواصل، ضد الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، الذى أدار مباراة فريقه أمام نادى النجم الساحلي، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت أمس على ملعب رادس بتونس، وانتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف.

ودشنت جماهير القلعة الحمراء، هجوماً كبيراً على الحكم الأفريقى الذى أدار المباراة وتسبب فى طرد لاعب الأهلي أيمن أشرف، مما أفقد الفريق الأحمر توازنه فى الشوط الأول، وسمح للفريق التونسى باستغلال العديد من الفرص دون احتساب العديد من الأخطاء.

وقاد الجمهور الأحمر حملات موسعة ضد الحكم الأفريقى، احتلت قوائم التغريد والتدوين بموقع تويتر، والتى سرعان ما تصدر المراكز الأولى لمهاجمة المستوى السييء الذي ظهر عليه الحكم الأفريقى، وكتب صلاح العبد قائلاً "حكم سيىء تصدى لفريق الأهلى بطرد ظالم منه لله"، وشارك ياسر الشربينى فى حملة الهجوم، وكتب قائلاً " مش عيب الأهلى يتهزم، العار أن هزيمة بفعل فاعل، وتكرار الفاعل".





وشارك أحمد بكير في حملة الهجوم على الحكم الأفريقي وكتب " ضربة جزاء للأهلى لم تحتسب، النجم النهاردة كان بيلعب ب١١ لاعبى والحكم"، وشارك أحمد شاشة بصورة لجمهور الأهلى وكتب قائلاً " لما بتيجو من غير التحكيم بتروحوا بفضيحى"، كما شارك أحد المشاركين بصورة للقطة طرد أيمن أشرف، وكتب قائلاً ، " فرق تونس مش بتكسب إلا بالتحكيم، بس الغلط من الأهلى أنه بيتظلم مرة واتنين ومابيعملش حاجه".

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جاء طرد ايمن اشرف عقب عرقلته لمهاجم النجم الساحلي، ليحتسب الحكم ركلة حرة من خارج منطقة جزاء الأهلي، ويطرد ايمن اشرف.

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادم ضد نادى الهلال السوداني في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل على استاد السلام في القاهرة، فيما يلعب بلاتينوم مع النجم الساحلي في زيمبابوي.