شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل افتتاح المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء احمد جمال الدين ، والدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر حفل انطلاق تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الرياضي الأول للمحافظات الحدودية بالصاله المغطاة بمدينة الغردقة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كل من الإتحاد المصري للجامعات، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، والاتحاد المصري للثقافة الرياضية

ويشارك في الأولمبياد 650 لاعب ولاعبة من محافظات "البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء، وشمال سيناء"، والتي تستمر فيها المنافسات حتى 2 ديسمبر المقبل

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية للدولة من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة فى المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب، موضحا أن هذه البطولة تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية، والعمل علي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب بالإضافة الي إكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروعات وبرامج الوزارة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في مختلف القطاعات وخدمات ومشروعات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انما هو موجه ومخصص لأبناء مصر في جميع المحافظات ، مقدماً الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين على مشاركته في افتتاح فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية وحرصه الدائم على دعم المحافظات الحدودية.

بدورها، أكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، أن أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2019، يأتي في إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية، كما يهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بطابور عرض المحافظات المشاركة، وفقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلي عروض فنية وشعبية لابناء المحافظات الحدودية

يذكر أن برنامج المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية، انطلقت منافساتها في ثلاثة ملاعب هي ملاعب المدينة الشبابية ونادي الرياضات البحرية والصالة المغطاة بمدينة الغردقة بمشاركة أبناء محافظات البحرالأحمر و أسوان و الوادي الجديد و مرسي مطروح و شمال سيناء و جنوب سيناء.

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وعلي هامش البطولة، تفقد الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد جمال الدين المشروعات المقامة علي هامش برنامج أولمبياد المحافظات الحدودية، وشاهدوا فعاليات من دوري اللجان الرياضية الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة في ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة.