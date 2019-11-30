شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلى قادر على الفوز فى جميع المباريات وحصد 15 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن خيارات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، والتشكيل الذى لعب به والتغييرات التى أجراها أمام النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا.

وخسر فريق الأهلي من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة،على ملعب رادس فى الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال جمعة فى تصريحات تليفزيونية، أن فايلر تعامل مع المباراة فى ضوء المتاح وما فرضته عليه متغيرات المباراة موضحا أن الطرد المبكر اضطر المدرب السويسرى إلى تغيير طريقة اللعب بالإضافة إلى توقيت الهدف المبكر غير من حساباته الفنية وزاد على ذلك إصابة على معلول وخروجه من اللقاء.

واعتبر جمعة، أن الأداء الذى قدمه الأهلى فى اللقاء بشكل متوازن بين الهجوم والدفاع بعد الطرد يثبت أن فايلر أدار المباراة بكفاءة عالية فى ظل النقص العددى والإصابات.

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وقال الصخرة، إنه يثق فى فوز ألأهلى على الهلال وبلاتينيوم داخل وخارج الملعب وتصدر المجموعة على حساب النجم الساحلى والفريق السودانى الذى نجح في اعتلاء الصدارة بعد الجولة الأولى، وحصد 15 نقطة.

وخاض الأهلى لقاء اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، وثلاثي الخط الهجومي رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.

فيما دخل النجم الساحلي بتشكيل مكون من، أشرف كرير فى حراسة المرمى، وخماسي الدفاع وجدى كشريدة، مرتضى بن ونّاس، عمار الجمل، وعمر كوناتى، وزياد بوغطاس، وفي الوسط الثلاثي مالك بعيو، ومحمد المثنانى، وماهر الحنّاشى، وفى الهجوم كلا من ياسين الشيخاوى، أنيس سالتو.