موعد مباراة بين الاهلي و النجم الساحلي في القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلى نظيرة النجم الساحلى التونسى ضمن مباريات دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 21 أو 22 فبراير القادم . خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.

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