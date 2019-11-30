شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الاهلي القادمة فى دوري ابطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الاهلى على أرضه مع نظيره الهلال السودانى ضمن مباريات الجولة الثانية من دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا .

خسر الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي.