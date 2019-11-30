شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتلقى أول هزيمة تحت قيادة فايلر أمام النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الاهلى بقيادة رينيه فايلر أمام نظيره النجم الساحلى التونسى بنتيجة هدف مقابل لا شئ فى أولى جولات دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال افريقيا و التى أقيمت على ملعب الأولمبى بمدينة رادس التونسية ، وهذا يعد أول هزيمة للفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري منذ توليه القيادة الفنية منذ 3 شهور .

نجح السويسري رينيه فايلر في تحقيق العلامة الكاملة مع المارد الأحمر، بعد أن قاد الفريق للفوز في أربع مواجهات متتالية بـ3 بطولات مختلفة وهو الأمر الذي لم يحققه أي مدير فني أجنبي للقلعة الحمراء منذ الولاية الثانية للساحر مانويل جوزيه.

وأصبح فايلر محبوب جماهير القلعة الحمراء بعد تقديم الفريق أداء مميز والفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك في السوبر المحلي بثلاثة أهداف لهدفين.