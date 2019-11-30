مباريات السبت.. الزمالك في أفريقيا.. ومواجهات نارية بأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم السبت، عددًا من المباريات النارية على المستوى الأفريقي والأوروبي.

أبرز مباريات السبت عندما يلاقي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الأولى عن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي ضمن الأسبوع الرابع عشر.

بينما يلعب ريال مدريد أمام ألافيس ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات السبت:

دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي × الزمالك .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

اتحاد العاصمة × الوداد البيضاوي المغربي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

أول أغسطس × زيسكو .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 9.

صن داونز × بترو أتليتكو .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 9.

الرجاء البيضاوي × الترجي التونسي .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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الدوري المصري:

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل × مانشستر سيتي .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

توتنهام × بورنموث .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

ليفربول × برايتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

تشيلسي × ويستهام .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 8.

الدوري الإسباني:

ألافيس × ريال مدريد .. الموعد 2 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني:

هيرتا برلين × بوروسيا دورتموند .. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.