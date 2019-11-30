ملف الجمعة.. خسارة الأهلي.. والزمالك يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019.
بالفيديو.. بـ10 لاعبين.. الأهلي يبدأ مشوار المجموعات بالخسارة أمام النجم
كرة يد.. الزمالك يحسم الدربي بالفوز على الأهلي في ختام المرحلة الأولى للمحترفين
"ذبح الأهلي".. وائل جمعة يهاجم حكم مباراة النجم
مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يستهل مشواره بفوز سهل أمام بلاتينيوم
جاريدو: تفوقنا على الأهلي "العريق إفريقيًا".. وفوزنا سيجلب لنا اللقب
فايلر: الطرد غيّر شكل المباراة.. وكنا الأفضل أمام النجم الساحلي
"الفشل مستمر".. مدير التعاقدات بالأهلي يهاجم حكم النجم
رسميا.. آرسنال يعلن إقالة مدربه
أول تعليق من الأهلي على أنباء التعاقد مع كهربا ونجم منتخب الجزائر
"الكاف لم يعلن بعد" .. ميتشو يحذر الزمالك من تغيير حكم مباراته مع مازيمبي
الخليج 365 يكشف.. هل عاقب مرتضى منصور "نجوم الزمالك" بمؤتمر مباراة مازيمبي؟
"والده يتبرع لجهات مختلفة".. الحقيقة الكاملة وراء شائعة شراء صلاح لنادٍ درجة ثالثة
ضربة موجعة لليفربول.. فابينيو يغيب حتى بداية 2020
"سأتحدث معه".. كلوب يعلق على مشاركة صلاح في الأولمبياد
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