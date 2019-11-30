- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
هاجم أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حكم مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في اللقاء الذي أقيم على الملعب "الأوليمبي" برادس.
الأهلي تلقى خسارة أولى خارج ملعبه على يد النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء شهد طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13.
وكتب أمير توفيق عبر صفحته على "تويتر" :"فريق بيشتغل ويتعب في الآخر حكم يفسد المباراة، التحكيم الأفريقي بيكمل مسلسل الفشل".
وتابع :"لاعيبة الأهلي رجالة وإن شاء الله سنتأهل أول مجموعة".
ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأخير بدون نقاط، بينما يأتي الهلال السوداني والنجم الساحلي في الصدارة برصيد ثلاث نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر "الفشل مستمر".. مدير التعاقدات بالأهلي يهاجم حكم النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.