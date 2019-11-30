"الفشل مستمر".. مدير التعاقدات بالأهلي يهاجم حكم النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حكم مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في اللقاء الذي أقيم على الملعب "الأوليمبي" برادس.

الأهلي تلقى خسارة أولى خارج ملعبه على يد النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء شهد طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13.

وكتب أمير توفيق عبر صفحته على "تويتر" :"فريق بيشتغل ويتعب في الآخر حكم يفسد المباراة، التحكيم الأفريقي بيكمل مسلسل الفشل".

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وتابع :"لاعيبة الأهلي رجالة وإن شاء الله سنتأهل أول مجموعة".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأخير بدون نقاط، بينما يأتي الهلال السوداني والنجم الساحلي في الصدارة برصيد ثلاث نقاط.