فايلر: الطرد غيّر شكل المباراة.. وكنا الأفضل أمام النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
أبدى الفرنسي رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إحباطه من الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، مشيرًا إلى أن الطرد صعب عليهم المهمة خلال المباراة.
الأهلي سقط في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
فايلر ـ أضاف خلال المؤتمر الصحفي بحضور مراسل الخليج 365 عقب المباراة ـ :"محبطون بعد الهزيمة اليوم أرى أننا أدينا شوطًا أول جيدًا ولكن الطرد بعد مرور 12 دقيقة صعب علينا الأمر وغير شكل المباراة والهدف الذي سكن مرمانا في بداية الشوط الثاني وهو ما صعب علينا الأمور ولكننا كنا الأفضل".
الأهلي طُرد لاعبه أيمن أشرف خلال كرة مشتركة مع ماهر الحناشي، لاعب النجم الساحلي وبسؤال فايلر عن رأيه في هذه اللقطة التي أثارت الجدل، رد قائلاً:"أحيانًا يكون الأفضل عدم التعليق على هذه الأمور".
وأوضح المدير الفني للنادي الأهلي، إلى أنهم سيطروا على الكرة وأدوا بصورة جيدة أمام النجم رغم الطرد، مشيرًا إلى أن الأداء الهجومي لفريقه كان جيدًا في بداية المباراة.
وأتم المدرب السويسري حديثه بالإشارة إلى أن النجم فريق جيد ودافعوا بطريقة جيدة ولكن في النهاية هُزمنا ولابد أن نتقبل ذلك ونركز فيما هو قادم.
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