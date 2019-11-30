محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن الفوز على الأهلي مهم خاصة بالتاريخ الأفريقي الذي يتمتع به الفريق الأحمر.
وأضاف جاريدو في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس"، :"لعبنا أمام فريق عريق على المستوى الأفريقي، لعبنا كرة قدم شاملة أمام خصم ليس بالسهل".
وتابع :"من الجيد أن نبدأ دور المجموعات بالفوز وتحقيق الثلاث نقاط، هذا يرفع الضغط عن اللاعبين".
وأكمل :"إذا أردنا اللقب علينا الانتصار في بداية مشوارنا وهذا ما تحقق، تبقى الآن خمس مباريات ونريد أن نجهز أنفسنا للقادم".
النجم استطاع الفوز على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب "الأوليمبي" برادس ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن النجم يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع الهلال السوداني والذي تغلب على بلاتينيوم الزيمبابوي (2-1).
كانت هذه تفاصيل خبر جاريدو: تفوقنا على الأهلي "العريق إفريقيًا".. وفوزنا سيجلب لنا اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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