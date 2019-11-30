مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يستهل مشواره بفوز سهل أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استهل فريق الهلال السوداني مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوز سهل على حساب نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

المباراة شهدت سيطرة من قبل لاعبي الهلال السوداني وتألق من اللاعب محمد موسى الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 26 و 70 فيما سجل بلاتينيوم هدفه في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز حصد الهلال أول 3 نقاط في مجموعته ليتساوى في الرصيد مع فريق النجم الساحلي التونسي الذي فاز على الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في التوقيت ذاته بهدف نظيف.