بالفيديو.. النجم يسستغل نقص الأهلي ويسجل في شباك الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استطاع ياسين الشيخاوي لاعب فريق النجم الساحلي أن يسجل هدف الفريق الساحلي الأول في شباك الأهلي.
الدقيقة 50 من زمن أحداث المباراة نجح لاعب النجم الساحلي في استغلال النقص العددي في دفاع الأهلي ليسجل هدف النجم الأول بعدما استقبل كرة من داخل منطقة الجزاء يحولها في الشباك الحمراء.
وتعرض الأهلي لضربة مبكرة في الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 13 بعدما تلقى أيمن أشرف بطاقة حمراء.
ويلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في الملعب "الأوليمبي" برادس ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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