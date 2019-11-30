"ذبح الأهلي".. وائل جمعة يهاجم حكم مباراة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم وائل جمعة قائد الأهلي السابق، حكم المباراة الذي يدير لقاء الفريق الأحمر أمام منافسه النجم الساحلي في اللقاء الذي يقام على ملعب "رادس".

حكم اللقاء أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف في الدقيقة 13 من زمن أحداث الشوط الأول ليستكمل الأهلي باقي أحداث المباراة بـ 10 لاعبين.

جمعة قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" اليوم الجمعة :"الحكم ذبح الأهلي، شروط لم تطبق، الكرة لم تكن مع لاعب النجم لكي يطرد أيمن أشرف".

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وتابع :"أيمن أشرف كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء إنما بطاقة حمراء ظالمة".

وواصل :"الحكم أفسد الشوط الأول، والنجم سيكون شجاعًا في الشوط الثاني".

جدير بالذكر أن الشوط الأول بين الأهلي والنجم انتهى بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.