بالفيديو.. بـ10 لاعبين.. الأهلي يبدأ مشوار المجموعات بالخسارة أمام النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى الأهلي خسارة في بداية مشواره الأفريقي على يد النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب "الأوليمبي" برادس ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تلقى ضربة مبكرة في بداية المباراة عقب طرد أيمن أشرف في الدقيقة 13، بينما سجل ياسين الشيخاوي هدف النجم الوحيد في المباراة بالدقيقة 50 من زمن المباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية والتي تضم الثلاثي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بجانب بلاتينوم الزيمبابوي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي - جونيور أجايي.

تشكيل النجم: أشرف كرير - محمد كوناتي - عمار الجمل - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - محمد مثناني– زياد بوغطاس – ياسين الشيخاوي – ماهر حناشي – مالك بعيو - أنيس سلتو.

تفاصيل المباراة:

تلقى الأهلي ضربة قوية مع بداية المباراة وتحديدًا في الدقيقة 13 عقب طرد مدافعه أيمن أشرف ليخوض الفريق الأحمر باقي المباراة بعشرة لاعبين.

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وفي الدقيقة 18 أهدر فريق النجم فرصة محققة بعد انفراد ياسين الشيخاوي بمرمى الأهلي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

وعاد الفريق الساحلي في الدقيقة 26 ليهدد مرمى الأهلي بتسديدة من محمد المثناني من داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي يتصدى للكرة.

فايلر أجرى تبديل أول للأهلي بخروج وليد سليمان ليشارك بدلاً منه محمد هاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 50 من زمن أحداث الشوط استطاع ياسين الشيخاوي أن يسجل هدف النجم الساحلي الأول بعدما استلم كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء يحولها لاعب النجم في الشباك.

وأجرى فايلر التبديل الثاني بخروج حسين الشحات ليحل بدلاً منه وليد أزارو من أجل تنشيط الجانب الهجومي.

فايلر عاد ليجري تبديلاً إضطراريًا بخروج علي معلول بسبب الإصابة ليشارك المالي أليو ديانج بدلاً منه في الدقيقة 69.

الأهلي حاول عن طريق أحمد فتحي أن يصل لشباك النجم في الدقيقة 77 بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة لكن تمر الكرة بجوار القائم.

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