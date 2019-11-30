يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي لأشعة الموجات فوق الصوتية لحسم فترة غيابه عن القلعة الحمراء.
واشتكى معلول من شد عضلي في مباراة النجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة في الجولة الأولى للمجموعة الثانيةبدور أبطال أفريقيا.
وغادر معلول للإصابة وشارك بدلاً منه المالي أليو ديانج لاعب الوسط.
وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في ملعب رادس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأشعة تحدد مدة غياب علي معلول عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.