الأشعة تحدد مدة غياب علي معلول عن الأهلي

يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي لأشعة الموجات فوق الصوتية لحسم فترة غيابه عن القلعة الحمراء. Advertisements واشتكى معلول من شد عضلي في مباراة النجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور أبطال أفريقيا. بدور أبطال أفريقيا. وغادر معلول للإصابة وشارك بدلاً منه المالي أليو ديانج لاعب الوسط. وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في ملعب رادس.

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