عبر المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى مندور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال جاريدو في المؤتمرالصحفي عقب المباراة، إن فريقه حقق فوزاً صعباً أمام منافسقوي يملك التاريخ والخبرات.
وأضاف:" حققنا الفوز ف الوقت المناسب وعلينا أن نواصل العمل لتقديم الأفضل وتحقيق التأهل عبر المجموعة والمنافسة على اللقب".
وأضاف: "شكرا للجماهير التي حضرت اليوم، دعمهم لنا كان دافعا لتحقيق الفوز".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب النجم الساحلي بعد الفوز على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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