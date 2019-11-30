أول تعليق من مدرب النجم الساحلي بعد الفوز على الأهلي

عبر المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من

دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو في المؤتمرالصحفي عقب المباراة، إن فريقه حقق فوزاً صعباً أمام منافس

قوي يملك التاريخ والخبرات.

وأضاف:" حققنا الفوز ف الوقت المناسب وعلينا أن نواصل العمل لتقديم الأفضل وتحقيق التأهل عبر المجموعة والمنافسة على اللقب".

وأضاف: "شكرا للجماهير التي حضرت اليوم، دعمهم لنا كان دافعا لتحقيق الفوز".