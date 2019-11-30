حقيقة فرض الأهلي عقوبات مالية ضد لاعبيه بعد لقاء النجم الساحلي

Advertisements رفض النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية ضد لاعبيه بعد لقاء النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة على ملعب رادس في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وعادت بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بالعاصمة التونسية ويتناول اللاعبون وجبة العشاء قبل حزم الحقائب استعداداً للعودة إلى مصر. بالعاصمة التونسية ويتناول اللاعبون وجبة العشاء قبل حزم الحقائب استعداداً للعودة إلى مصر. وتغادر بعثة الأهلي فجراً إلى مصر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف.

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