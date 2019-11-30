اليوم.. انطلاق البطولة العربية للدراجات ببرج العرب

تنطلق اليوم في تمام الساعه التاسعة صباح البطولة العربية للدراجات والتي تنظمها مصر بالإسكندرية، بمنطقة برج العرب، خلال الفترة من 29 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة مصر والأدرن، والعراق، الإمارات وعمان، والسعودية والكويت وليبيا واليمن، والجزائر وتونس.
تحت رئاسة محمد وجيه عزام
وتشارك من فرق السيدات اليوم ابتسام زادي ومريم ياسر سهيل سيد وحبيبه محمد بينما من الرجال عاصم الحسيني محمد عيش محمد فراج حسن عبده بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي.
وكانت منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 والتي أقيمت في الجزائر.
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