أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يشعر واللاعبون بالإحباط بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : “سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراةاليوم”.
وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم انه اكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12.
وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم ،لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة مباراة النجموالتفكير في القادم.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف بعد أول 12 دقيقة وهو ما انعكس سلبيا على الأداء ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضا جيدا في ظل ظروف المباراة.
وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص في مباراة اليوم بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلي في منع الفريق التونسي من صناعة أي فرص هو الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر رينيه فايلر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.