التحكيم الإفريقي يُشعل ثورة غضب وسط جماهير الأهلي

موجة غضب شديدة تسيطر علي جماهير النادي الأهلي، بسبب أداء التحكيم الأفريقي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي والتي أنتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل .

وتصدر هاشتاج التحكيم الأفريقي، مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الأداء المتدني علي مستوي المباراة، حيث ظهر طاقم التحكيم في أكثر من لافتة واضحة لدي الجمهور وغرفة التحكم تثير الجدل بين المحللين، بالإضافة إلي طرد اللاعب أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عقب

عرقلة مدافع النجم الساحلي في الدقيقة 13 .

وشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجومًا حادًا علي طاقم التحكيم الأفريقي، مؤكدين أن كل موسم يظهر تلك الأداء السيئ من أطقم التحكيم الأفريقي .

وقال أحمد عصام، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، :" أن لاعيبة الأهلي يشرفوا في أي مكان، شاهدوا الأداء والتحكيم ومتبصوش علي النتيجة" .

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وقالت ياسمين، مشجعة أهلاوية،:" أن التحكيم الأفريقي معتاد كل دوري يقدم الأداء السيئة والمنحاز بشكل واضح" .

في ذات الصدد، شن وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق هجوما قويا على حكم مباراة النادي الأهلي ومنافسه النجم الساحلي، أيضًا تعقيبًا علي قرارات طاقم التحكيم الأفريقي في الملعب.

وفاز النجم الساحلي علي النادي الأهلي بهدف مقابل لا شئ في الملعب الأولمبي برادس في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وطرد الحكم أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، عقب عرقلة مدافع النجم الساحلي بالدقيقة 13، وذلك بسبب منعه انفراد تام .