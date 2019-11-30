لأول مرة .. إقامة دورة داخلية بمركز شباب شبرا هارس فى طوخ بالقليوبية

نظم مركز شباب شبرا هارس التابع لإدارة شباب طوخ دورة داخلية لكره القدم وسط حضور جماهيري كبير من اهالي القرية، وفي مقدمتهم الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، النائب احمدبدوى، النائب جمال كوش ، و كابتن وحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، واللواء عماد مهدى مديرمعهد الحرب الكيماوية ، والاستاذ عماد لطفي مديرادارة طوخ ، والسادة رئيس واعضاء مجلس ادارة المركز ، و عمدة القرية.
نظمت الدورة بمشاركة ف 16 فريق، وقد بدء المهرجان الرياضى بمباراة قدماء الرياضيين بالقرية، و مباراة أكاديمية المركز ، ثم المباراة النهائية، وتوزيع الجوائز على الفريقين اصحاب المركز الأول والثانى.
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