اشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي...فيديو

اشتبك لاعبو فريق الأهلي والنجم الساحلي التونسي بعد لقاء الفريقين مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبدأت الأزمة بعد استفزاز لاعب النجم الساحلي لحسين الشحات لاعب الأهلي بعد نهاية اللقاء على ملعب رادس ثم تحولت الأمور لاشتباكات بين اللاعبين قبل أن يتم فض الأزمة ويغادر الأهلي إلى غرف الملابس. أن يتم فض الأزمة ويغادر الأهلي إلى غرف الملابس. Advertisements وفاز النجم الساحلي على الأهلي بهدف نظيف في افتتاح المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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