على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم مرانه الأساسي استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة للفريق والتي تجمعه بنظيره فريق نواذيبو بطل موريتانيا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعةعشر من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر اقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد على الاستاد ذاته.
وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين ركز المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلالخلال المران على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق نواذيبو ، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من الكابتن ايهاب جلال الذي حرص على تنبيه اللاعبين بتوخي الحذر عند الالتحامات في التدريب خوفاً من اصابة أي من اللاعبين نتيجة للحماس الكبير الذي خاض به اللاعبين المران.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس كبير في المران الأساسي للمصري استعدادًا لمباراة نواذيبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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