أهداف مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

واجه بطل الدوري المصري “الأهلي” صعوبات كبيرة للعب بطريقته المعتادة أمام مضيفه “النجم الساحلي” في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، وخسر أمامه بهدف دون رد سُجل في الشوط الثاني من المباراة بواسطة المخضرم ياسين الشيخاوي.

ما ضاعف صعوبات الأهلي، تعرض مدافعه الدولي المصري أيمن أشرف، للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في وقت مُبكر من اللقاء الذي استضافه ملعب رادس الأولمبي في تونس.

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وأضطر المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” تغيير مُبكر في الدقيقة 30 بنزول المدافع “محمد هاني” بدلاً من لاعب الوسط المتألق هذه الأيام “وليد سليمان” لتأمين الخطوط الخلفية أمام الأجنحة الطائرة للنجم الساحلي.

لكن دفاع الأهلي لم يصمد لأكثر من 5 دقائق بعد انطلاقة الشوط الثاني، إذ تلقت شباكه لهدف مُباغت حمل إمضاء المهاجم الدولي التونسي السابق “ياسين الشيخاوي” بعد أن تسلم كرة طولية في العمق الدفاعي للنادي الأهلي وسط غياب الرقابة من الثنائي محمد هاني ورامي ربيعة.

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وعمل رينيه فايلر على تدارك الأمور في الدقائق الـ 20 الأخيرة من اللقاء حين دفع بالمهاجم الدولي المغربي وليد أزارو بدلاً من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 68 أجبر فايلر لإجراء تغيير إضطراري بسبب إصابة الظهير الأيسر التونسي “علي معلول” ليُشرك المالي آليو ديانج بدلاً منه.

أهداف النجم الساحلي والأهلي

ملخص المباراة من الكاف

هدف المباراة من بي إن سبورتس