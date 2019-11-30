فان مارفيك : المنتخب الإماراتي لم يقدم الأداء الجيد أمام العراق

اعترف الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم بأن فريقه لم يقدم أداء جيداً في الشوط الأول من مباراته اليوم الجمعة أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي 2 / صفر ليرفع رصيده إلى ست نقاط وينفرد بصدارة المجموعة ويضع قدماً في الدور الثاني فيما تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام نظيره القطري الذي يواجه المنتخب اليمني اليوم في المباراة الثانية بالمجموعة.

وأوضح فان مارفيك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “خسرنا هذه المباراة ونهنئ المنتخب العراقي. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة. لعبنا بشكل متميز في الشوط الثاني وإن لم نصنع فرص عدة”.

وأضاف : “في الشوط الأول ، كنت غاضباً للغاية لأنني لم أعرف فريقي رغم أننا أعددنا أنفسنا جيداً لهذه المباراة. كانوا أفضل في الشوط الثاني. أشعر بخيبة أمل لهذه الهزيمة … ما يثبت نسبياً أننا لعبنا جيداً في الشوط الثاني أن لاعبي العراق بدأ عليهم الإجهاد في نهاية المباراة”.

وعما إذا كانت الكرة الإماراتية تفتقد من يستطيع تعويض غياب عمر عبد الرحمن (عموري) وبعض النجوم الغائبين ، أوضح : “لدينا فريق شاب ويتحسن من مباراة لأخرى. عادة لا أستطيع تغيير شيء فيما يتعلق بالغائبين للإصابة. اللاعبون الموجودون حالياً متميزين… علينا أن نبني فريقا جديدا يعتمد “.

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وأضاف : “المنتخب العراقي كان متميزا وسنحت له ثلاث فرص في الشوط الأول وأحرز هدفين منها”.

وعن فرصه الآن للتأهل إلى الدور قبل النهائي ، قال فان مارفيك : لو فزنا اليوم كنا نصل للمربع الذهبي. سنخوض مباراة قطر للفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة قطر واليمن اليوم”.

وعن غياب الفعالية في هجوم الإمارات رغم وصوله أكثر من مرة للمرمى العراقي ، قال فان مارفيك : “أتيحت لنا عدة فرص للتسجيل وسجلنا ثلاثية في المباراة الماضية. لعبنا جيداً اليوم في الشوط الثاني ولكننا لم نصنع الفرص الجيدة لهز الشباك فيما كان المنتخب العراقي موفقاً على مستوى الدفاع في الشوط الثاني”.

وعن تراجع مستوى المنتخب الإماراتي عن أي وقت سابق ، قال فان مارفيك ، لا أتفق مع هذا الرأي فقد لعبنا بشكل جيد وكان بإمكاننا تحقيق فوز أكبر على اليمن في المباراة الماضية”.