بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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يحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019، مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، على الملعب الأولمبي برادس.
المباراة ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك “الهلال وبلاتينيوم”، وأضطرت إدارة نادي النجم الساحلي في نقل اللقاء إلى ملعب رادس الأولمبي بعيدًا عن ملعبه “سوسة” بسبب اشغال التوسعة، حيث يتسع لـ15 ألف متفرج فقط.
وقال المتحدث الرسمي لنجم الساحلي “لا يوجد مفر من اللعب خارج ملعبنا أمام الأهلي بسبب اصلاحات ملعب سوسة، ونتمنى حضور الجمهور بكثفة رغم صعوبة ذلك”.
وخسر الأهلي في آخر زيارة لملعب رداس في نوفمبر 2018، بنتيجة ثقيلة قوامها ثلاثة أهداف دون رد أمام الترجي الرياضي التونسي، لحساب إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا
- ???? عشاق النجم الساحلي سيُطالبون لاعبيهم منذ الدقيقة الأولى بأهمية رد الاعتبار من الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام الأهلي في إياب نصف نهائي البطولة عام 2017، عندما خسروا (6-2) في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت على ملعب برج العرب.
- ???????? أطباء النادي الأهلي أكدوا قدرة رامي ربيعة على خوض هذه المباراة
- ???? جاريدو الذي قاد الأهلي للفوز بكأس الكونفدرالية عام 2014، سيخوض أولى مبارياته ضد الأهلي بعد تعيينه كمدير فني جديد لنادي النجم الساحلي قبل أسابيع قليلة.
- ???? وائل جمعة في ستوديو قناة beIN Sports “جاريدو ظلم في الأهلي، من ضمن الظلم الذي تعرض له لم يكن معه أدوات ولاعبين مناسبين، حقق إنجاز جيد مع الفريق دون قائمة. جاريدو دفع ثمن القرارات الإدارية غير المناسبة في الأهلي آنذاك. كانت أول تجربة لجاريدو خارج إسبانيا، وبدأ بشكل جيد، وكان يجب أن يستمر”.
- ???? وائل جمعة في ستوديو قناة beIN Sports “تأكيدًا لموضوع الظلم، بعض نجوم الأهلي بعد رحيله، كانوا يقسمون لي بأنهم واصلوا اللعب بأسلوب جاريدو لفترة طويلة من بعد رحيله. كل ما يحتاجه جاريدو الآن كي ينجح مع النجم الساحلي هو الحصول على فرصة للبقاء أطول فترة لبناء فريق مميز”.
- التشكيلة تأتيكم بعد قليل..تابعونا!
- تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم: محمد الشناوي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي (قفشة)، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات وجونيور اجايي
- تشكيلة النجم الساحلي في مباراة اليوم:
- أشرف كرير. كوناتي، عمار الجمل، بن وناس، زياد بو غطاس، وجدي كشريدة.ياسين الشيخاوي، ماهر الحناشي، مالك بعيو، محمد المثناثي. أنيس سيلتو.
- كما كان متوقعًا، عزوف جماهيري كبير عن حضور المباراة بسبب بُعد المسافة بين سوسة ورادس، كما أن المباراة لا تقام في عطلة نهاية الأسبوع بل في يوم عمل في تونس!
- صور مباشرة من أرض ملعب رادس الآن
- نواصل معكم البث في الدقائق التالية..
- 1″ انطلاااااقة المباراة .. النجم بالزي الأحمر المعتاد والأهلي بالرداء الأسود
- 13″ أووووووووووه ????… بداية مجنووونة .. الحكم يتحسب مخالفة على مشارف منطقة الجزاء ويفاجئ الجميع ببطاقة حمراء في وجه مدافع الأهلي “أيمن أشرف”
- لاعبو الأهلي يعترضون ويحتجون على الحكم .. قرار غريب والإعادة لم تظهر وجود جذب من القميص على مدافع الفريق المصري.
- 21″ بعد الإقصاء مدرب الأهلي فايلر يرفض إجراء أي تبديل .. الطريف في الأمر أن الفريق المصري هو المسيطر على الاستحواذ والمجريات وسط تراجع تونسي غير مبرر
- 32″ المباراة لا تزال غير واضحة المعالم .. النجم يبادل الأهلي الاستحواذ، بدون أي هجمات على المرميين
- 28” أول بطاقة صفراء في المباراة للاعب النجم الساحلي بن وناس
- 30” نزول محمد هاني بدلاً من وليد سليمان في تشكيلة الأهلي
- 45+2″ بطاقة صفراء أولى للأهلي من نصيب جونيور أجايي
- 45″ نهاااااية شوط أول في غاية العنف بين النجم والأهلي .. غابت كرة القدم والنتيجة 0-0
- انطلااااقة الشوط الثاني
- 46” ???? أول تغيير للنجم الساحلي بنزول أعريبي بدلاً من بدوي
- 50″ جووووووووووول ⚽️ .. يااااسين الشيخااااوي يتقدم للنجم الساحلي من كرة طويلة متكررة استلمها الشيخاوي بصدره وصوب على الطائر في الشباك
- 52″ أوووووه .. النجم الساحلي يووووواصل الضغط وهجمة جديدة تصيع وسط تصدي وتألق من حارس الأهلي الشناوي
- شجار يتلوه شجار .. حالات عنف وركل ولكم بين اللاعبين والحكم الرواندي حاضر غائب
- 60” ???? نزول وليد آزارو بدلاً من حسين الشحات في الأهلي
- 68” ???? تغيير إضطراري جديد للأهلي بنزول آليو ديانج بدلاً من علي معلول الذي أصيب
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- 71” تغيير ثاني للنجم الساحلي بنزول “حمزة حاج حسن” بدلاً من ياسين الشيخاوي صاحب الهدف الوحيد
- 74″ الأهلي يُهيمن على المباراة، ولكنه متأخر في النتيجة .. وفايلر يغامر ويلعب بدون ظهير أيسر بعد إصابة معلول
- رغم النقص العددي النادي الأهلي متفوق في الاستحواذ، ولكنه استحواذ سلبي دون خطورة
- 82” ???? سليم بوخنشوش يأخذ مكان مالك بعيو في تشكيلة النجم ليكون آخر تغييرات جاريدو
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- 90″ الحكم يرفع ثلاث دقائق وقت ضائع في المباراة
- الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع .. لاعبو الأهلي يحتجون بشدة على الحكم بعد مخالفة لم تحتسب لصالح رمضان صبحي
- صااااافرة النهاية .. النجم الساحلي يربح مباراته الأولى في دور المجموعات على حساب الأهلي
- شجاااااار بين لاعبي الفريقين بعد المباراة .. ترجم هذا اللقاء العنيف
- اضغط هنا لمشاهدة الهدف الوحيد في المباراة
- اضغط هنا لقراءة تقرير المباراة وللتعرف على نتيجة مباراة الهلال وبلاتينيوم في نفس المجموعة
- مبروك للنجم الساحلي..وحظ أوفر للأهلي في المباريات القادمة.
- انتهاء البث…إلى اللقاء في مباريات الغد بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
- تصبحون على خير ⏰????
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