بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019، مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، على الملعب الأولمبي برادس.

المباراة ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك “الهلال وبلاتينيوم”، وأضطرت إدارة نادي النجم الساحلي في نقل اللقاء إلى ملعب رادس الأولمبي بعيدًا عن ملعبه “سوسة” بسبب اشغال التوسعة، حيث يتسع لـ15 ألف متفرج فقط.

وقال المتحدث الرسمي لنجم الساحلي “لا يوجد مفر من اللعب خارج ملعبنا أمام الأهلي بسبب اصلاحات ملعب سوسة، ونتمنى حضور الجمهور بكثفة رغم صعوبة ذلك”.

وخسر الأهلي في آخر زيارة لملعب رداس في نوفمبر 2018، بنتيجة ثقيلة قوامها ثلاثة أهداف دون رد أمام الترجي الرياضي التونسي، لحساب إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

???? عشاق النجم الساحلي سيُطالبون لاعبيهم منذ الدقيقة الأولى بأهمية رد الاعتبار من الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام الأهلي في إياب نصف نهائي البطولة عام 2017، عندما خسروا (6-2) في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت على ملعب برج العرب.

???????? أطباء النادي الأهلي أكدوا قدرة رامي ربيعة على خوض هذه المباراة

???? جاريدو الذي قاد الأهلي للفوز بكأس الكونفدرالية عام 2014، سيخوض أولى مبارياته ضد الأهلي بعد تعيينه كمدير فني جديد لنادي النجم الساحلي قبل أسابيع قليلة.

???? وائل جمعة في ستوديو قناة beIN Sports “جاريدو ظلم في الأهلي، من ضمن الظلم الذي تعرض له لم يكن معه أدوات ولاعبين مناسبين، حقق إنجاز جيد مع الفريق دون قائمة. جاريدو دفع ثمن القرارات الإدارية غير المناسبة في الأهلي آنذاك. كانت أول تجربة لجاريدو خارج إسبانيا، وبدأ بشكل جيد، وكان يجب أن يستمر”.

“جاريدو ظلم في الأهلي، من ضمن الظلم الذي تعرض له لم يكن معه أدوات ولاعبين مناسبين، حقق إنجاز جيد مع الفريق دون قائمة. جاريدو دفع ثمن القرارات الإدارية غير المناسبة في الأهلي آنذاك. كانت أول تجربة لجاريدو خارج إسبانيا، وبدأ بشكل جيد، وكان يجب أن يستمر”. ???? وائل جمعة في ستوديو قناة beIN Sports “تأكيدًا لموضوع الظلم، بعض نجوم الأهلي بعد رحيله، كانوا يقسمون لي بأنهم واصلوا اللعب بأسلوب جاريدو لفترة طويلة من بعد رحيله. كل ما يحتاجه جاريدو الآن كي ينجح مع النجم الساحلي هو الحصول على فرصة للبقاء أطول فترة لبناء فريق مميز”.

“تأكيدًا لموضوع الظلم، بعض نجوم الأهلي بعد رحيله، كانوا يقسمون لي بأنهم واصلوا اللعب بأسلوب جاريدو لفترة طويلة من بعد رحيله. كل ما يحتاجه جاريدو الآن كي ينجح مع النجم الساحلي هو الحصول على فرصة للبقاء أطول فترة لبناء فريق مميز”. التشكيلة تأتيكم بعد قليل..تابعونا!

تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم: محمد الشناوي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي (قفشة)، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات وجونيور اجايي

محمد الشناوي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي (قفشة)، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات وجونيور اجايي تشكيلة النجم الساحلي في مباراة اليوم:

أشرف كرير. كوناتي، عمار الجمل، بن وناس، زياد بو غطاس، وجدي كشريدة.ياسين الشيخاوي، ماهر الحناشي، مالك بعيو، محمد المثناثي. أنيس سيلتو.

كما كان متوقعًا، عزوف جماهيري كبير عن حضور المباراة بسبب بُعد المسافة بين سوسة ورادس، كما أن المباراة لا تقام في عطلة نهاية الأسبوع بل في يوم عمل في تونس!

صور مباشرة من أرض ملعب رادس الآن