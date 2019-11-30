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أهداف الهلال وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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تجاوز الهلال عقبة ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 1/2 في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، مساء الجمعة 29-11-2019، حين استضافه على ملعب أمدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وسجل المهاجم السوداني “محمد موسى الضي” هدف التقدم برأسية نموذجية في الدقيقة 26، وعاد نفس اللاعب ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 بمتابعة ممتازة لكرة سقطت من حارس مرمى بلاتينيوم.

فيديو – اضغط هنا لمشاهدة أهداف النجم الساحلي والأهلي والملخص

لكن فريق بلاتينيوم أحيا آماله في نقاط المباراة خلال الدقائق العشر الأخيرة عندما سدد اللاعب “نيفر تيجيري” كرة ذكية من ركلة حرة مباشرة في الزاوية الضيقة لحارس مرمى الهلال الذي فتح المرمى بخروج خاطيء من مرماه، حيث كان يعتقد أن نيفر تيجيري سيمرر الكرة بعرض منطقة الجزاء نحو زملائه لكنه باغته بوضعها في المرمى مباشرة.

وتقدم الهلال بهذا الفوز إلى المركز الأول في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الذي هزم الأهلي المصري في نفس التوقيت.

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أهداف الهلال وبلاتينيوم اليوم

الملخص من الكاف

الأهداف من بي إن سبورتس

هدف بلاتينيوم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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