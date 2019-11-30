أهداف الهلال وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

تجاوز الهلال عقبة ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 1/2 في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، مساء الجمعة 29-11-2019، حين استضافه على ملعب أمدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وسجل المهاجم السوداني “محمد موسى الضي” هدف التقدم برأسية نموذجية في الدقيقة 26، وعاد نفس اللاعب ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 بمتابعة ممتازة لكرة سقطت من حارس مرمى بلاتينيوم.
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لكن فريق بلاتينيوم أحيا آماله في نقاط المباراة خلال الدقائق العشر الأخيرة عندما سدد اللاعب “نيفر تيجيري” كرة ذكية من ركلة حرة مباشرة في الزاوية الضيقة لحارس مرمى الهلال الذي فتح المرمى بخروج خاطيء من مرماه، حيث كان يعتقد أن نيفر تيجيري سيمرر الكرة بعرض منطقة الجزاء نحو زملائه لكنه باغته بوضعها في المرمى مباشرة.
وتقدم الهلال بهذا الفوز إلى المركز الأول في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الذي هزم الأهلي المصري في نفس التوقيت.
أهداف الهلال وبلاتينيوم اليوم
الملخص من الكاف
الأهداف من بي إن سبورتس
هدف بلاتينيوم
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